Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Interne Bewerbung: So gelingt der Jobwechsel innerhalb des alten Unternehmens

Bayer-Aktie dreht dennoch ins Minus: Berenberg hebt das Kursziel an - Einstufung bleibt bei “Hold”

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EQS-HV: Bayer Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.04.2026 in virtuell/Leverkusen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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