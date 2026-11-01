Bayer Aktie
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Marktkap. 55,15 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
AI Analyse
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach einer hauseigenen Pharmakonferenz in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Die Leverkusener sähen nun klarere Hinweise für ein Wachstum des Pharmageschäfts, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,34 €
|Abst. Kursziel*:
-12,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
54,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,78%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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