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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bechtle Buy

08:01 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
35,26 EUR 0,40 EUR 1,15%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 34,50 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen rekordhohen Auftragsbestand veröffentlicht, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Der Umsatz werde von größeren Unternehmen und von der öffentlichen Hand angetrieben. Die Nachfrage seitens kleiner und mittlerer Unternehmen sei hingegen gedämpft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,52 €		 Abst. Kursziel*:
12,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,44%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

08:01 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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