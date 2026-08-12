Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bechtle Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 34,50 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen rekordhohen Auftragsbestand veröffentlicht, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Der Umsatz werde von größeren Unternehmen und von der öffentlichen Hand angetrieben. Die Nachfrage seitens kleiner und mittlerer Unternehmen sei hingegen gedämpft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:18 / GMT

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Bildquellen: Bechtle AG