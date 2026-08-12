Bechtle Aktie
Marktkap. 4,54 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 34,50 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen rekordhohen Auftragsbestand veröffentlicht, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Der Umsatz werde von größeren Unternehmen und von der öffentlichen Hand angetrieben. Die Nachfrage seitens kleiner und mittlerer Unternehmen sei hingegen gedämpft./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,52 €
|Abst. Kursziel*:
12,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,44%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|08:01
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG