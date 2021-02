LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Elektronik-Händlers sei stark gewesen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zukunftsperspektive bleibe aber angesichts der Lockdowns in der Corona-Krise unsicher. Immerhin aber seien die Geschäftsjahresziele für Umsätze und Ergebnisse vom 15. Dezember bestätigt worden./tih/ck