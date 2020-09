NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler in einer grundlegenden Neueinschätzung des europäischen Autosektors mit "Outperform" und einem Kursziel von 60 Euro eingestuft. Daimler zähle zu den Herstellern mit dem meisten Gewinnpotenzial, schrieb der neue Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Analysehauses. Außerdem seien die Titel attraktiv bewertet./bek/tih