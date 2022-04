Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die EQS Group AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz um 33 Prozent auf 50,2 Mio. Euro gesteigert und damit die eigene Guidance erreicht. In der Folge reduziert der Analyst sein Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage ergebe sich für EQS aus der Regulierung ein immenses Neukundenpotenzial. Dabei sei laut GSC davon auszugehen, dass bei den zunächst nur für Whistleblower-Lösungen gewonnenen neuen Nutzer zukünftig auch Geschäft mit weiteren Produkten gehoben werden könne. Der Aufwand bei Marketing und Vertrieb für die angestrebte Neukundenakquise im Bereich der Hinweisgebersysteme solle 2022 noch auf dem Vorjahresniveau verharren. Trotzdem werde nun bei einem starken Wachstum der wiederkehrenden SaaS-Erlöse der Beginn der Skalierungsphase avisiert.

Daher erwarte der Analyst ab 2023 unter dem Strich wieder deutlich positive, in den Folgejahren weiter signifikant steigende Ergebnisse. Demnach sei das erneut für 2025 bestätigte Unternehmensziel eines Konzernumsatzes von rund 130 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30 Prozent unverändert realistisch. Auf Basis des DCF-Modells führe das aktuelle Umfeld seit dem letzten Research-Update wegen deutlich gestiegener Zinsen und dem Ukraine-Krieg zu einem verminderten Kursziel. In der Folge ermittelt der Analyst ein neues Kursziel von 45,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



