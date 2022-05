Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um fast 34 Prozent auf 14,1 Mio. Euro gesteigert und dabei auch von einem anorganischen Effekt profitiert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die EQS Group einen leichten EBITDA-Rückgang auf 0,25 Mio. Euro (Q1 2021: 0,31 Mio. Euro) erlitten. Jedoch liege das EBITDA über den eigenen Erwartungen. Im März 2022 sei zudem eine erfolgreiche Kapitalerhöhung durchgeführt worden. Im Rahmen dessen habe das Unternehmen 1,36 Mio. Aktien zum Bezugspreis von 33,00 Euro platziert und dabei einen Bruttoemissionserlös von 45,03 Mio. Euro erzielt. Aufgrund von der verzögerten Umsetzung der Hinweisgeber-Richtlinie in jeweils gültiges nationales Recht in vielen EU-Mitgliedsstaaten passe das Management jedoch die Guidance an. Für das Jahr 2022 rechne der Vorstand nun mit einem Umsatzwachstum von 30 bis 40 Prozent (zuvor: 30 bis 50 Prozent). Alle anderen Kennzahlen seien von der Anpassung der Umsatzprognose unberührt. Entsprechend der Unternehmens-Guidance habe das Analystenteam die Umsatzprognose auf 69,91 Mio. Euro (zuvor: 72,83 Mio. Euro) reduziert. Zudem erwarte GBC nun ein niedrigeres EBITDA von 7,73 Mio. Euro (zuvor: 8,81 Mio. Euro). Auf Basis ihres angepassten DCF-Modells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 48,00 Euro (zuvor: 49,55 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.05.2022, 10:50 Uhr)



