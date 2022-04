Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 33 Prozent auf 50,22 Mio. Euro gesteigert und damit die prognostizierte Zielrange von 49 bis 53 Mio. Euro erreicht. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich die deutlich erhöhte Umsatzbasis im Jahr 2021 noch nicht in den Ergebniszahlen niedergeschlagen. Unternehmensfokus sei die Neukundengewinnung für Hinweisgebersysteme gewesen. Hierfür habe EQS in Marketingaktivitäten und in den Vertrieb insgesamt 4,77 Mio. Euro investiert, um in Europa die marktführende Position für Hinweisgebersysteme einzunehmen. Hierdurch reduziere sich das EBITDA 2021 auf 1,74 Mio. Euro (GJ 2020: 4,76 Mio. Euro). Folglich sei die EBITDA-Marge auf 3,5 Prozent (GJ 2020: 12,6 Prozent) gefallen. Bereinigt um Kaufpreisallokationseffekte aus den getätigten Akquisitionen habe das EBITDA bei 2,09 Mio. Euro gelegen.

Nach Meinung der Analysten werde die Corona-Pandemie und deren Folgen noch Einfluss auf die wirtschaftlichen Entwicklungen im Jahr 2022 haben. Zudem stelle der Krieg in der Ukraine die Wirtschaft vor neue Herausforderungen. Dennoch erwarte das Analystenteam für EQS eine weiterhin positive Entwicklung. Demnach schätze GBC für 2022 Umsatzerlöse von 72,83 Mio. Euro und ein EBITDA von 8,61 Mio. Euro. Auf Basis ihres DCF Modells ermitteln die Analysten einen fairen Wert von 49,55 Euro (zuvor: 47,35 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.04.2022, 15:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.04.2022 um 13:15 Uhr fertiggestellt und am 06.04.2022 um 14:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23791.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.