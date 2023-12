GBC

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG ein Übernahmeangebot über 40,00 Euro je Aktie von dem Private Equity Software-Investor Thoma Bravo erhalten. In der Folge passen die Analysten das Kursziel an und empfehlen die Aktie zu halten.

Nach Analystenaussage habe sich Thoma Bravo durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit Hauptaktionären bereits rund 60 Prozent der ausstehenden EQS-Aktien gesichert, darunter auch die Aktien des Vorstandsvorsitzenden Achim Weick. Der aktuelle Aktienkurs liege bei 39,90 Euro (Xetra, 01.12.2023, 13:17). Damit sei die Übernahme vom Kapitalmarkt bereits größtenteils eingepreist. In der Folge passen die Analysten das Kursziel auf 40,00 Euro (zuvor: 41,26 Euro) an und vergeben das Rating „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).



