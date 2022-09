ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Glencore von 570 auf 720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bereich Hütten- und Kraftwerkskohle werde selbst im wirtschaftlichen Abschwung stark bleiben, schrieb Analystin Danielle Chigumira in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Minenkonzern und Rohstoffhändler Glencore sei nun ihr bevorzugter diversifizierter Bergbaukonzern, da er am stärksten in Kraftwerkskohle engagiert sei. Die angespannten Energiemärkte und höhere Energiekosten dürften zudem die Steinkohlepreise weiter hochhalten./ck/mis