Aktie in diesem Artikel Glencore plc 5,85 EUR

1,51% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Glencore plc 5,85 EUR 1,51% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Glencore sei nach wie vor sein bevorzugter diversifizierter Bergbaukonzern, da er am stärksten in der Kraftwerkskohle engagiert sei, die auf hohem Niveau bleiben dürfte, schrieb Analyst Saul Kavonic in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte ein starkes Ertrags- und Free-Cashflow-Wachstum sowie entsprechend hohe Aktionärsrenditen unterstützen./edh/ag

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 04:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.