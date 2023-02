Glencore Outperform

13:06 - Credit Suisse Group Teilen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Die Produktionszahlen des Rohstoffunternehmens für das vierte Quartal hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Danielle Chigumira in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Glencore bleibe in dem Sektor der aussichtsreichste Wert./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 19:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 19:57 / UTC

