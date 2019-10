NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Glencore nach Abschluss eines Kobalt-Liefervertrags mit dem chinesischen Unternehmen GEM auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 Pence belassen. Der Auftrag werde dem Rohstoffkonzern hoffentlich Volumensicherheit geben, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Abkommen zeige auch, dass der Kobaltmarkt allmählich wieder anziehe./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 07:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / 07:22 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.