Hannover Rück Aktie
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Marktkap. 35,91 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 271 auf 279 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2027 lägen nahe am Konsens, schrieb Ivan Bokhmat am Mittwoch. Bei der Eigenkapitalrendite sieht er kaum nach Luft nach oben./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
279,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
295,40 €
|Abst. Kursziel*:
-5,55%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
296,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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