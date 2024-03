UBS AG

JCDecaux Neutral

21:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für JCDecaux nach den vollständigen Jahreszahlen von 20,20 auf 19,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management des Außenwerbekonzerns plane im ersten Quartal mit einem Wachstum um 9 Prozent, während der Konsens über 10 Prozent liege, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einer Telefonkonferenz sei das Ziel aber als konservativ bezeichnet worden. Er kürzte etwas seine Erwartungen an die operative Marge und berücksichtigte außerdem höhere Nettoschulden in seinem Bewertungsmodell./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 19:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 19:04 / GMT

