K+S Aktie
Marktkap. 2,8 Mrd. EURDiv. Rendite 0,56%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
AI Analyse
K+S Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11,40 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Bray passte seine Schätzungen am Montag an kurzfristig höhere Kali-Preiserwartungen und die Übernahme des Salzgeschäfts von Qemetica an. Es sei allerdings vielleicht der "letzte Tanz", denn 2027 sieht er ein steigendes Kali-Angebot und ist skeptisch hinsichtlich des operativen Ergebniskonsenses für 2028./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Sell
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
15,48 €
|Abst. Kursziel*:
-16,02%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
15,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,51%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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