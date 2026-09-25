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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

K+S Sell

12:46 Uhr
K+S Sell
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
15,57 EUR 0,02 EUR 0,13%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11,40 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Bray passte seine Schätzungen am Montag an kurzfristig höhere Kali-Preiserwartungen und die Übernahme des Salzgeschäfts von Qemetica an. Es sei allerdings vielleicht der "letzte Tanz", denn 2027 sieht er ein steigendes Kali-Angebot und ist skeptisch hinsichtlich des operativen Ergebniskonsenses für 2028./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
15,48 €		 Abst. Kursziel*:
-16,02%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
15,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,51%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

12:46 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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