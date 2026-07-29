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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KRONES Buy

13:46 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 165 auf 164 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Anlagenbauers habe beim Umsatz unter, bei der operativen Marge etwas über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Iran-Konflikt belaste unterdessen etwas die Auftragsdynamik./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
164,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
115,00 €		 Abst. Kursziel*:
42,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
115,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,11%
Analyst Name:
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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