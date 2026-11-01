Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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Marktkap. 72,36 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
AI Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 550 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer habe im dritten Quartal letztlich nicht so positiv überrascht wie er es erwartet habe, schrieb Philip Kett am Mittwoch. Diese Überraschung nämlich vor allem der Kapitalrendite (ROI) zu verdanken. Daher verändern sich seine Schätzungen für die Folgejahre kaum./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
555,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
582,00 €
|Abst. Kursziel*:
-4,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
577,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
561,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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