Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
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Marktkap. 37,85 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
38,86 €
|Abst. Kursziel*:
9,37%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
38,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,19%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|12:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|12:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|12:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets