NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für das Biotechunternehmen Morphosys von 130 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Durch die Coronavirus-Krise könne es zu einer langsameren Rekrutierung von Patienten für Medikamentenstudien sowie Verzögerungen beim Zulassungsprozess und den Vorbereitungen für das Krebsmedikament Tafasitamab kommen, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Freitag vorliegenden Studie./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 17:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.