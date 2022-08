HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Quartalszahlen von 240 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe sein starkes Wachstum fortgesetzt und die bestätigten Jahresziele erschienen defensiv, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an, da er Nagarro der eigenen Zeitplanung voraus sieht. Das niedrigere Kursziel begründete Wolf mit dem gestiegenen risikolosen Zinssatz./gl/he