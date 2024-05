Bernstein Research

NEL ASA Outperform

18:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,75 norwegischen Kronen belassen. Die Ergebnisse der ersten großen Auktionsrunden für Wasserstoff-Ausschreibungen in Europa seien bereits bekannt, schrieb Analyst Yoann Charenton in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei zwar noch früh, doch es gebe Hinweise zur künftigen Preisgestaltung und die seien wertvoll, um Projekte und Kosten abzuschätzen. Unter den puren Wasserstoff-Werten seien Nucera und ITM Power seine Favoriten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2024 / 13:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2024 / 15:45 / UTC

