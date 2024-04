RBC Capital Markets

NEL ASA Outperform

17:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel nach dem Erhalt von Steuergutschriften für die Expansion der Gigafactory im US-Staat Michigan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 norwegischen Kronen belassen. Die Nachricht sei eine Bestätigung für die starke Unterstützung der Bemühungen des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten, seine Aktivitäten in den USA auszubauen und sein Know-how in den Bereichen Elektrolyseurforschung und -herstellung zu erweitern, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Endausbau werde die Anlage eine der weltweit größten Elektrolyseanlagen ein, in der die alkalische und die PEM-Technologie der nächsten Generation genutzt werde./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 10:09 / EDT

