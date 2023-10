RBC Capital Markets

NEL ASA Outperform

25.10.23

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoff-Spezialist habe insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er mache in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld gute Fortschritte bei der Verlustreduzierung. Allerdings spürten die Norweger die Auswirkungen der höheren Zinsen und Rohstoffpreise, wodurch Erneuerbare Energie teurer werde. Dies könnte die kurz- bis mittelfristigen Aussichten negativ beeinflussen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 01:55 / EDT

