NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 norwegischen Kronen belassen. Seine Umsatzschätzung für die am 27. April anstehenden Quartalszahlen des Wasserstoffkonzerns liege über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Norweger ragten mit ihren operativen Kapazitäten für die Elektrolyse weiter aus der Branche heraus, weshalb die Aktie sein bevorzugter Titel sei./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 05:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 05:25 / EDT

