Goldman Sachs Group Inc.

Nike Buy

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nike angesichts eines Chefwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 US-Dollar belassen. Analystin Brooke Roach zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung erfreut davon, dass mit Elliott Hill ein neuer Chef gefunden wurde, der über ein tief verwurzeltes Verständnis der Unternehmenskultur und der Marktverhältnisse verfüge./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 16:00 / MDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com