Nike Aktie
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Marktkap. 44,54 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
AI Analyse
Nike Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nike von 27,50 auf 27,00 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Investorentag des Sportartikelkonzerns habe wenig Trost geboten, schrieb Vani Mohindra am Freitag. Die Geschäftsziele für 2031 seien ehrgeizig und hingen von einer Gewinnbeschleunigung ab./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sell
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 27,00
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 32,92
|Abst. Kursziel*:
-17,98%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 33,02
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,23%
|
Analyst Name:
Vani Mohindra
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 38,44
*zum Zeitpunkt der Analyse
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