Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) durch eine Vielzahl von Neuvermietungen Mieteinnahmen von rund 116 Mio. Euro erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der FFO zwischen 18 und 19 Mio. Euro gelegen. Damit sei die im Dezember reduzierte Guidance von 16 Mio. Euro übertroffen und die ursprüngliche Prognose erreicht worden. Dies entspreche einem Anstieg von rund 70 Prozent und stelle laut SRC das beste Ergebnis der Firmengeschichte dar. Das Wachstum sei auf die Integration der neuen Objekte im vergangenen Jahr sowie auf Effizienzsteigerungen zurückzuführen. Nach einem positiven Bewertungsergebnis von rund 79 Mio. Euro im ersten Halbjahr habe das Nettobewertungsergebnis nach Abwertungen im zweiten Halbjahr bei rund -13 Mio. Euro gelegen. Mit den vorläufigen Zahlen habe das Unternehmen alles in allem die Erwartungen von SRC getroffen. Für das laufende Geschäftsjahr gehe das Unternehmen von einer weiteren positiven operativen Geschäftsentwicklung aus, die von weiteren Erhöhungen der Marktmieten getrieben werden solle. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 45,00 CHF und erneuern das Rating „Buy“.



