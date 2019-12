Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG durch Zukauf eines Wohnimmobilienportfolios mit einem geringen Anteil Gewerbeflächen das Bestandsportfolio noch im November 2019 auf nahezu 13.000 Wohneinheiten erhöht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage werde das Closing der Transaktion im ersten Quartal 2020 erwartet. Der überwiegende Teil der Objekte befinde sich in Essen sowie in Dortmund und liege damit im bereits bestehenden Cluster, wodurch das Unternehmen weitere Skaleneffekte erzielen könne. Die rund 36.000 qm seien derzeit zu über 90 Prozent vermietet. Die jährliche Nettokaltmiete belaufe sich laut SRC auf aktuell 2,4 Mio. CHF. Zudem wolle das Unternehmen den Leerstand kurzfristig deutlich reduzieren, um so die Mieterlöse zu erhöhen. Zusammen mit den jüngsten Ankäufen sei das Portfolio der Gesellschaft auf einen Wohnungsbestand von 13.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt über 866.000 qm gewachsen.

Die Sollmiete des Gesamtportfolios belaufe sich auf über 66 Mio. CHF. Nach Aussage der Analysten wolle das Unternehmen das Portfolio weiterhin kontinuierlich ausbauen. Daher erwarte das Analystenteam auch in den kommenden Quartalen weitere Zukäufe. Am 12. November habe Peach zudem die vollständige Platzierung der Unternehmensanleihe über 250 Mio. Euro bei institutionellen Investoren vermeldet. Die Laufzeit liege bei 3,25 Jahren, der Kupon bei 3,5 Prozent. Die Anleihe habe ein Ba3-Rating von Moody’s sowie ein BB-Rating von Standard & Poor’s und Fitch erhalten. Insgesamt bestätigen die Analysten das Kursziel von 48,00 CHF und die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

