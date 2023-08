SRC Research GmbH

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die Peach Property Group AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um über 4 Prozent auf fast 60 Mio. Euro gesteigert und dabei von höheren qm-Preisen bei Neuvermietungen profitiert. In der Folge senkt der Analyst jedoch das Kursziel, bestätigt aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen den FFO um 9 Prozent auf 9,5 Mio. Euro gesteigert. Die schwache Konjunktur und der damit verbundene allgemeine Anstieg der Renditen im Wohnungsbereich sei jedoch dafür verantwortlich, dass das Unternehmen Abwertungen von rund 98 Mio. Euro auf den Bestand von 2,6 Mrd. Euro vorgenommen habe. Die Abwertungen seien relativ moderat, zumal Peach in den Jahren zuvor nicht allzu aggressiv aufgewertet habe. Dennoch seien dadurch EBIT, Vorsteuerergebnis und Nettoergebnis im Halbjahr in die Verlustzone gerutscht. So habe das Vorsteuerergebnis auf -92 Mio. Euro (HJ 2022: 61 Mio. Euro) nachgegeben. Die bilanzielle Situation sei mit einem unveränderten LTV von 55,0 Prozent stabil. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 25,00 CHF (zuvor: 36,00 CHF), erneuern aber das Rating „Buy“.



