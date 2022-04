Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Marktwert des Portfolios durch Zukäufe und Bewirtschaftung um fast 29 Prozent auf über 2,7 Mrd. CHF gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen den FFO auf 11,1 Mio. CHF mehr als verdoppelt. Die Mieteinnahmen seien ebenfalls auf 108,6 Mio. CHF fast verdoppelt worden. Neben der Steigerung der Mieteinnahmen gefalle dem Analystenteam die Verbesserung der Bilanzrelationen. Demnach sei die Eigenkapitalquote auf 40 Prozent (zuvor: 34 Prozent) gestiegen und der LTV auf 51,9 Prozent (zuvor: 57,5 Prozent) zurückgegangen. Der Zinsdeckungsgrad habe signifikant auf 1,36 (zuvor: 1,10) zugelegt. Die Ratingagentur Fitch vergebe laut SRC ein BB+ unbesichertes Anleiherating, was nur noch eine Stufe unter Investment Grade liege. Der Trend zur weiteren Verbesserung der Bilanzrelationen solle in jedem Falle anhalten und das Rendite-Risikoprofil der Gesellschaft weiter verbessern. Für 2022 erwarte das Unternehmen eine weitere deutliche Steigerung im FFO um rund 60 bis 90 Prozent. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 73,00 CHF (zuvor: 71,00 CHF) und erneuern das Rating auf „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.03.2022, 11:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 29.03.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Peach_29March22.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.