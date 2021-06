Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG jüngst 4.300 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen zugekauft und das Immobilienportfolio damit auf 27.500 Einheiten gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage erhöhe sich das Immobilienportfolio somit um 19 Prozent. Der Marktwert des Portfolios werde durch die Transaktion auf rund 2,5 Mrd. CHF ansteigen. Die Aufstockung generiere jährliche Nettomieteinnahmen von ca. 21 Mio. CHF bei einem derzeitigen Leerstand von etwa 5 Prozent. Hierdurch steige die annualisierte Soll-Mieteinnahme auf über 134 Mio. CHF (zuvor: rund 112 Mio. CHF). Das Closing der Transaktion werde noch im ersten Halbjahr erwartet, wodurch bereits ein deutlicher Ergebnisbeitrag zum 2021er Ergebnis erfolge. Demnach erhöhe das Analystenteam die Schätzung für das laufende Jahr sowie für die Folgejahre entsprechend deutlich und gehe von Mieteinnahmen von über 113 Mio. CHF für 2021 aus. Das Unternehmen erwarte ein Wachstum des EPRA NTA auf über 60 CHF je Aktie nach Abschluss der Transaktion. SRC schätze sogar einen EPRA NTA von über 65 CHF zum Jahresende. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 65,00 CHF (zuvor: 54,00 CHF) an und erneuere das Rating „Accumulate“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.05.2021, 12:25 Uhr)



