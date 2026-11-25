Prosus Aktie
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Marktkap. 67,25 Mrd. EURKGV 8,56 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
AI Analyse
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 65 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel erhöhte am Mittwoch den Konglomeratsabschlag auf den inneren Wert der Internet-Beteiligungsgesellschaft auf 35 Prozent. Er begründete dies mit dem einstweilen angeschlagenen Anlegervertrauen und dem schlecht absehbaren Turnaround im Bereich Essenslieferungen. Investitionen bremsten das Gewinnwachstum. Entscheidend blieben konkrete Erfolge bei Just Eat Takeaway und iFood./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,49 €
|Abst. Kursziel*:
89,93%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
86,17%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|24.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Prosus Overweight
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|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.