Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) die Erwartungen erfüllt und dürfte aufgrund der sehr guten Aufstellung ohne größere Probleme die Corona-Pandemie überstehen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage könne die derzeitige Krisensituation dem Unternehmen noch zusätzliche Möglichkeiten auf der Akquisitionsseite eröffnen. Dabei sei ein Kaufkandidat im Energiesektor wünschenswert. Zudem werde PSI von der wachsenden Bedeutung der Klimapolitik profitieren. Aus dem geplanten Klimaschutzprogramm 2030 könne in Deutschland ein Betrag von etwa 100 Mio. Euro an Investitionen in Leitsysteme fließen. Zudem sei die Gesellschaft laut GSC bei der Reduzierung der Aufträge mit Festpreis vorangekommen. Der Anteil an den Konzernerlösen solle hier mittelfristig auf unter 30 Prozent gesenkt werden. Im Gegensatz dazu habe das Unternehmen einen wachsenden Anteil wiederkehrender Umsätze verzeichnet. In Zukunft erwarte der Analyst aus diesem Trend eine steigende Profitabilität und mittelfristig zweistellige Margen. Auch angesichts des starken Auftragseingangs im ersten Quartal sei GSC unverändert positiv für die Entwicklung der Gesellschaft gestimmt. Der Analyst erhöht auf dieser Basis sein Kursziel auf 23,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.

