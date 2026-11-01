JP Morgan Chase & Co.

Rolls-Royce Overweight

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Triebwerkherstellers seien "äußerst attraktiv", betonte David Perry am Donnerstag nach den aktuellen Signalen. Seit Januar seien die Markterwartungen bis 2028 um bis zu 48 Prozent gestiegen, die Aktien aber nur um 17 Prozent. Sollten die Treibstoffpreise weiter fallen, wäre dies enorm positiv für Rolls-Royce, Safran und MTU./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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