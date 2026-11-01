Rolls-Royce Aktie
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Marktkap. 131,73 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
AI Analyse
Rolls-Royce Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Triebwerkherstellers seien "äußerst attraktiv", betonte David Perry am Donnerstag nach den aktuellen Signalen. Seit Januar seien die Markterwartungen bis 2028 um bis zu 48 Prozent gestiegen, die Aktien aber nur um 17 Prozent. Sollten die Treibstoffpreise weiter fallen, wäre dies enorm positiv für Rolls-Royce, Safran und MTU./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Rolls-Royce Overweight
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,75 £
|Abst. Kursziel*:
30,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,62 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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