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Symbol RYCEF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Rolls-Royce Overweight

12:56 Uhr
Rolls-Royce Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
16,33 EUR 0,41 EUR 2,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Triebwerkherstellers seien "äußerst attraktiv", betonte David Perry am Donnerstag nach den aktuellen Signalen. Seit Januar seien die Markterwartungen bis 2028 um bis zu 48 Prozent gestiegen, die Aktien aber nur um 17 Prozent. Sollten die Treibstoffpreise weiter fallen, wäre dies enorm positiv für Rolls-Royce, Safran und MTU./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Rolls-Royce Overweight

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,75 £		 Abst. Kursziel*:
30,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,62 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:56 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
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