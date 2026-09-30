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Schneider Electric Aktie

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276,10 EUR -27,10 EUR -8,94 %
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Marktkap. 170,83 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
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WKN 860180

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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Schneider Electric Buy

09:36 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
276,10 EUR -27,10 EUR -8,94%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 320 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete am Montag die Aussagen des Elektrotechnikherstellers aus einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als ermutigend./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
278,65 €		 Abst. Kursziel*:
16,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
276,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,71%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
334,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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