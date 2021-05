LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shop Apotheke von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Online-Apotheke habe zuletzt unter dem Wechsel an den Märkten von Wachstums- in Substanzwerte gelitten, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entscheidend sei die weitere Entwicklung beim E-Rezept./mf/tav