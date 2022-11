LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shop Apotheke nach Quartalszahlen und dem Rückzug des Kreises Westfalen-Lippe von der E-Rezept-Testphase von 95 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Otto Sieber kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie etwas seine Umsatzschätzungen für die Online-Apotheke - in den Jahren 2023 und 2024 wegen des erneuten E-Rezept-Rückschlags. Die Aktie könne im europäischen E-Commerce-Segment aber eine der besten Chancen- und Risikoprofile vorweisen./tih/ajx