Jefferies & Company Inc.

Symrise Buy

15:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Den Aussagen des Aromen- und Duftstoffeherstellers zufolge sei das Wachstum Bereich Heimtiernahrung zurück, und es werde weiter in die geografische Expansion und Rohstoffe investiert, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem gehe die überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung im nordamerikanischen Geschäft mit Lebensmitteln und Getränken weiter./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise