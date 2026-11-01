Symrise Aktie
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Marktkap. 12,94 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
AI Analyse
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Den Aussagen des Aromen- und Duftstoffeherstellers zufolge sei das Wachstum Bereich Heimtiernahrung zurück, und es werde weiter in die geografische Expansion und Rohstoffe investiert, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem gehe die überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung im nordamerikanischen Geschäft mit Lebensmitteln und Getränken weiter./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
114,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
94,56 €
|Abst. Kursziel*:
20,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
94,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,03%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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