FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt von 13,50 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die konjunkturelle Abschwächung in Europa dürfte die Umsätze des Versandhändlers für Geschäftsausstattungen in den nächsten Monaten weiter belasten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des Nachfragerückgangs dürfte Takkt aber weiter solide Margen erzielen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 16:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 16:05 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.