Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG ein neues Grundstück in München mit 6.500 Quadratmetern Fläche akquiriert, das zudem logistisch günstig in Nähe zum Olympia-Einkaufszentrum liegt. In der Folge heben die Analysten das Kursziel leicht an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenangaben habe das Unternehmen auf der Finanzierungsseite Mitte Juni eine weitere Sustainability-linked Hybridanleihe erfolgreich platziert. Innerhalb weniger Stunden sei das Maximalvolumen von 100 Mio. Euro platziert worden. Dies unterstreiche laut SRC das Vertrauen in UBM und die Nachfrage nach Sustainability-linked-Finanzierungen. Der Kupon der Anleihe liege bei 5,5 Prozent. Zudem habe die Hälfte der Investoren der 2018er-Hybridanleihe ihre Stücke in die neue Anleihe umgetauscht. Nach Meinung der Analysten belege die Erweiterung der Pipeline mit einem weiteren attraktiven Projekt in München die solide Position des Unternehmens. Zudem zeige dies, wie die Gesellschaft von ihrer finanziellen Stärke profitieren und schnell auf sich ergebende Möglichkeiten reagieren könne. Hinsichtlich der finanziellen Stärke von UBM stehe dem Unternehmen nach Schätzung der Analysten derzeit noch ein Volumen von rund 400 Mio. Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 53,00 Euro (zuvor: 52,00 Euro) und erneuern das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.07.2021, 17:15 Uhr)



