Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG das Projekt Central Tower Berlin an HB Reavis verkauft, zur Transaktion aber keine Kennzahlen genannt. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenangaben dürfe der Verkaufspreis im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbereich liegen, wovon rund 50 Prozent der UBM zustehen. Somit werde die bereits zum Halbjahr hohe Liquidität zum Ende des dritten Quartals weiter ausgebaut und die Nettoverschuldung weiter verringert. Zudem gehe SRC von einem geringen Verkaufsgewinn aus, der sich ebenfalls in den Neunmonatszahlen niederschlagen werde. Die News der vergangenen Wochen werte das Analystenteam als sehr erfreulich, da der Verkauf des nicht-strategischen Projekts die Bilanz des Unternehmens nochmals verbessere und der Zukauf die Pipeline lukrativ ausbaue. Nichtsdestotrotz habe sich das allgemeine Umfeld weiter verschlechtert. In der Folge verringern die Analysten das Kursziel auf nunmehr 44,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro), bestätigen aber das Rating „Buy“.



