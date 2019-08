Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) neben der Steigerung der relevanten Gewinnkennziffern zudem einen guten Newsflow bei den Trading-Aktivitäten präsentiert. Die Analysten heben in der Folge ihr Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der Vorsteuergewinn um mehr als 4 Prozent und der Gewinn je Aktie um 19 Prozent auf 3,01 Euro (HJ 2018: 2,53 Euro) zugelegt. Wichtiger sei für die Analysten jedoch der gute Newsflow bei den Trading-Aktivitäten, den das Unternehmen jüngst präsentiert habe. Darunter befinde sich beispielsweise ein lukrativer Verkauf in Wien und die bevorstehende Veräußerung zweier Hotels in Paris. Dabei werde das Closing laut SRC noch bis zum Jahresende erwartet. Die Pipeline des Unternehmens, die für den Zeitraum bis Ende 2022 angegeben werde, sei auf nunmehr 2,0 Mrd. Euro (zuvor: 1,8 Mrd. Euro) angestiegen.

Außerdem habe die Gesellschaft nach dem Zahlenwerk des ersten Halbjahres und der guten Entwicklung auf der Trading-Seite die Prognose für das Vorsteuerergebnis auf 65 Mio. Euro (zuvor: 55 Mio. Euro) angehoben. Beim Nettogewinn werde nun eine Range von 47 bis 50 Mio. Euro (zuvor: 40 Mio. Euro) erwartet. Vor diesem Hintergrund passe das Analystenteam ebenfalls die Prognose zur UBM-Gewinnrechnung und zur Dividende nach oben an. Folglich erhöhen die Analysten ihr Kursziel auf 52,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.

