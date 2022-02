Aktie in diesem Artikel Uniper 36,74 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Uniper von 38,90 auf 39,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die angekündigte Dividendenkürzung sei das Minimum, was der Kraftwerksbetreiber in der gegenwärtigen Situation zahlen könne, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe bereits zuvor gewarnt, dass Fortum als Uniper-Mehrheitsaktionär gegen jeden Dividendenvorschlag über diesem Niveau stimmen könnte./edh/gl