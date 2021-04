Aktie in diesem Artikel Uniper 30,51 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Uniper auf "Underperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Energiekonzern habe positive Zahlen zum ersten Quartal vorangekündigt und im Zuge dessen den Ausblick erhöht, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders verlockend sei dies aber nicht, da viel davon mit einem Einmaleffekt in Zusammenhang stehe./tih/ajx