10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,25 Prozent auf 13.993,00 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

Die Börsen in Fernost finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewinnt der Nikkei zeitweise 0,63 Prozent auf 26.595,21 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,51 Prozent auf 3.068,48 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,37 Prozent auf 19.825,12 Einheiten ab.

3. Twitter-Anwälte werfen Elon Musk Vertraulichkeitsbruch vor

Tech-Milliardär Elon Musk hat sich mit seinen Tweets zur geplanten Twitter-Übernahme Ärger mit Anwälten des Online-Dienstes eingehandelt. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp Marine Systems an Teilen der insolventen MV-Werften interessiert

Der U-Boot- und Marineschiff-Hersteller thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will Teile der insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern übernehmen. Zur Nachricht

5. Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Achleitner gibt Amt auf

Nach zehn Jahren im Amt ist Schluss: Paul Achleitner räumt seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. Zur Nachricht

6. Chinas Wirtschaft leidet stärker als erwartet unter Null-COVID-Strategie

Die strikten Beschränkungen durch Chinas Null-COVID-Strategie bremsen die zweitgrößte Volkswirtschaft stärker als erwartet. Zur Nachricht

7. Neuer Vodafone-Großaktionär aus Abu Dhabi

Der britische Telekomkonzern Vodafone bekommt einen neuen Großaktionär. Zur Nachricht

8. Saudi Aramco mit Rekordgewinn dank Ölpreisrally

Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco hat zu Jahresbeginn den größten Gewinn seit seinem Börsengang verzeichnet. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Optimismus der Terminmarktprofis schmilzt weiter dahin

Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC war von nachlassendem Optimismus großer Terminspekulanten gekennzeichnet. Der Goldpreis präsentiert sich mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 1,90 auf 1.806,30 Dollar pro Feinunze.

10. Euro stabil

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0405 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com