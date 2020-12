10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX nimmt nach der Weihnachtspause offenbar erneut Anlauf Richtung Rekordhoch. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent höher bei 13.689,70 Punkten. Mit dem Brexit und dem US-Corona-Hilfspaket kommen zwei Hängepartien kurz vor Jahresschluss zu einem Ende - und daraus schöpfen Anleger am Montag Mut.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag nach Weihnachten überwiegend freundlich. Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet zuletzt bei 26.854 Punkten ein Plus von 0,74 Prozent. Auf dem chinesischen Festland ist der Shanghai Composite unterdessen ins Minus gedreht und gibt aktuell leicht nach. Auch der Hang Seng in Hongkong zeigt sich mit moderaten Verlusten.

3. BMW will deutlich mehr E-Autos bauen - Absatzanteil steigt auf 20 Prozent

BMW will bei der eigenen Elektro-Offensive spürbar zulegen. "Wir erhöhen jetzt noch einmal deutlich die Elektro-Schlagzahl. Zur Nachricht

4. Großbritannien und EU legen Brexit-Handelspakt vor - Boris Johnson will Kritiker überzeugen

Weniger als eine Woche vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase haben Großbritannien und die EU ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach veröffentlicht. Zur Nachricht

5. Chinesischer Regulierer stutzt Ant zusammen - Konzentration auf Kerngeschäft

Die chinesische Zentralbank hat das Unternehmen Ant Group des Investors Jack Ma aufgefordert, sich wieder auf sein ursprüngliches Kerngeschäft zu konzentrieren. Zur Nachricht

6. Delivery Hero muss für geplantes Woowa-JV wohl Yogiyo verkaufen

Die koreanische Kartellbehörde KFTC fordert laut einem Agenturbericht von Delivery Hero den Verkauf seiner koreanischen Tochter als Auflage für die Genehmigung für sein geplantes koreanisches Joint Venture mit Woowa. Zur Nachricht

7. EU rückt Coronavirus zu Leibe - Impfstart in Europa

Mit den ersten Impfungen in Deutschland und weiteren EU-Staaten keimt Hoffnung, im Kampf gegen das Coronavirus die Oberhand zu gewinnen. Zur Nachricht

8. Trump gibt Blockade auf und setzt riesiges Konjunkturpaket in Kraft

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona- Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Damit ist auch ein ab Dienstag drohender Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 50,90 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am vergangenen Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 47,96 Dollar.

10. Euro legt zu

Der Euro ist am Montag deutlich über 1,22 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,2227 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs vor den Weihnachtsfeiertagen noch unter 1,22 Dollar gerutscht war.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com