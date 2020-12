Folgen FACEBOOK EMAIL

AstraZeneca und MSD bekommen Zulassung für Lynparza in Japan. Nokia schließt Vertrag für 5G-Netzwerkleistung in Thailand. Novartis und anderen Pharmafirmen winken nach Preissenkungen in China Absatzsprünge. Ölpreise geben nach. Strengere Regeln fürs Bezahlen mit Kreditkarte ab kommendem Jahr. Japans Industrie stagniert. Eurokurs legt zu.