Dank Brexit-Deal und US-Hilfspaket: DAX stellt neues Rekordhoch auf

Der DAX notierte bereits zum Handelsstart 1,4 Prozent stärker bei 13,779,05 Punkten und stellte kurz darauf bei 13.795,37 Punkten knapp eine neue Bestmarke auf. Der bisherige Rekord stammt aus Mitte Februar und lag bei 13.795,24 Zählern. Im weiteren Verlauf kann der DAX seine Rekord noch einmal weiter ausbauen, die Bestmarke liegt nun bei über 13.815 Punkten.

Mit dem Brexit-Deal und dem US-Corona-Hilfspaket kamen während der Weihnachtspause zwei Hängepartien kurz vor Jahresschluss zu einem Ende - und daraus schöpfen Anleger Mut. Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten Großbritannien und die Europäische Union ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende - wie auch in den USA, wo der amtierende Präsident Donald Trump seine jüngste Blockade aufgab und ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft gesetzt hat.

Weiter schwebt aber das Damoklesschwert der Corona-Lage mit harten Einschnitten im Alltagsleben über dem Markt. Doch auch in diesem Punkt gibt es Hoffnung, zumal am Wochenende nun auch in Deutschland die Impfungen begonnen haben. Anleger sehen dies seit Wochen schon mit Vorfreude. Die Experten der Commerzbank bleiben derweil vorsichtig: "In Deutschland hat sich die Situation in der Weihnachtswoche nicht entspannt. Der Rückgang der gemeldeten Neuinfektionen ist allein auf den reduzierten Testumfang zurückzuführen. Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten ist weiter gestiegen." Die sich abzeichnende Impfstoffknappheit könnte eine Rückkehr zur Normalität verzögern.

