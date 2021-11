10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX legt rund eine halbe Stunde vor dem Ertönen der Startglocken um 0,47 Prozent auf 16.035,50 Punkte zu.

2. Börsen in Fernost mit Zuwächsen

In Japan gewann der Leitindex Nikkei 0,93 Prozent auf 29.794,37 Punkte.

An der Börse in Shanghai steigt der Shanghai Composite um 0,81 Prozent auf 3.526,87 Indexpunkte. In Hongkong steht der Hang Seng derweil 0,47 Prozent höher bei 25.143,23 Einheiten.

3. QIAGEN hebt nach überraschend starkem Quartal die Jahresziele wieder an

Der Diagnostikkonzern QIAGEN hat im dritten Quartal die eigenen Prognosen und die Erwartungen am Markt übertroffen. Zur Nachricht

4. Commerzbank stellt nach gutem Quartal Gewinn für 2021 in Aussicht

Eine niedrigere Risikovorsorge und geringere Kosten haben der Commerzbank im dritten Quartal schwarze Zahlen beschert. Zur Nachricht

5. US-Notenbank reduziert Kaufprogramm - Leitzins unangetastet

Die US-Notenbank will ihre in der Corona-Pandemie beschlossenen Krisenhilfen schrittweise zurückfahren. Zur Nachricht

6. Brenntag steigert Umsatz und Gewinn überraschend kräftig

Brenntag hat dank einer starken Entwicklung im Geschäftsfeld Spezialchemikalien im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Zur Nachricht

7. Siemens Healthineers beim bereinigten EBIT schwächer als erwartet

Die Siemens-Medizintechnik ist im vierten Quartal (per Ende September) mit erneutem Schub durch Corona-Tests um ein Drittel gewachsen. Zur Nachricht

8. ProSiebenSat.1 hebt nach gutem 3. Quartal erneut Ausblick an

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat im dritten Quartal von starken Werbeerlösen profitiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben vor OPEC-Sitzung weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag vor neuen Beratungen großer Förderländer weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,63 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 60 Cent auf 80,26 Dollar.

10. Euro fällt wieder unter 1,16 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,16 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1585 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend.

Bildquellen: Santiago Cornejo / Shutterstock.com, Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com