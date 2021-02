10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,06 Prozent höher bei 13.941,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost feiertagsbedingt geschlossen

Der Handel in Asien ruht wegen des Beginn des chinesischen Neujahrsfestes. Der japanische Leitindex Nikkei legte am Mittwoch letztlich um 0,19 Prozent auf 29.562,93 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland kletterte zur Wochenmitte der Shanghai Composite derweil um 1,43 Prozent auf 3.655,09 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 1,91 Prozent auf 30.038,72 Punkte stieg.

3. Deutsche Börse wächst langsamer - Ziele für 2020 erreicht

Mit dem vierten Quartal 2020 ist für die Deutsche Börse ein gutes Jahr zu Ende gegangen. Zur Nachricht

4. Microsoft wollte offenbar Pinterest kaufen

Der Software-Riese Microsoft hat dem sozialen Netzwerk Pinterest einem Zeitungsbericht zufolge in den vergangenen Monaten Avancen gemacht. Zur Nachricht

5. Commerzbank strebt für 2021 wieder schwarze Zahlen an

Die Commerzbank strebe nach einem von der Corona-Pandemie und Umbaukosten geprägten Geschäftsjahr 2020 für das laufende Jahr wieder ein positives operatives Ergebnis an, teilte das Institut am Donnerstag mit. Zur Nachricht

6. VW setzt auf Microsoft-Cloud für automatisiertes Fahren

Volkswagen kooperiert mit Microsoft bei der Entwicklung von Software für vernetzte Assistenz-Systeme und automatisiertes Fahren. Zur Nachricht

7. Bilfinger mit deutlichen Einbußen

Die Corona-Pandemie und der Ölpreisverfall haben beim Industriedienstleister Bilfinger 2020 deutliche Spuren hinterlassen. Zur Nachricht

8. UniCredit mit Milliardenminus im Corona-Jahr - 2021 soll wieder besser werden

Die italienische HVB-Mutter UniCredit rechnet nach einem Milliardenverlust im von Corona geprägten Jahr wieder mit besseren Geschäften. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,13 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank in ähnlichem Ausmaß auf 58,34 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2130 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com